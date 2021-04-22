شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن ؟".. مدرب المنتخب: أتمنى شفاء تريزيجيه ويعود أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن ؟".. فقرة يومية يقدمها ”الخليج 365” خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون أن تستجاب فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالى أو زملائهم السابقين فى الملاعب.

دعوة عاشر أيام شهر رمضان كانت من نصيب محمود حسن تريجيه نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي الذى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية فى مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتمنى طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطنى الشفاء العاجل لمحمود حسن تريزيجيه وأن يعود سريعا من إصابة الصليبى خصوصا أن المنتخب الوطنى في حاجة لخدماته في الفترة القادمة في تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

طمأن محمود حسن تريزيجيه متابعيه ، بعد إجراءه لعملية الرباط الصليبي الخميس الماضى في إنجلترا، حيث قال تريزيجيه لـ ”الخليج 365”:"راض بقضاء الله ، وأتمني من الجميع الدعاء لي بالعودة للملاعب سريعاً ،مؤكداً":سأعود أقوي".

تابع تريزيجيه في تصريحات خاصة: "أن الإصابة قضاء وقدر، وكان يطمع في التواجد مع فريقه بالدوري الإنجليزي لمساعدة زملائه في تحقيق الإنتصارات والتواجد في مركز متقدم بالدوري، ونفس الأمر التواجد مع منتخب مصر في شهر يونيو للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022"، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للعودة سريعا للملاعب.