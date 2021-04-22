شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك :موسيمانى أخطأ بإستبعاد على لطفى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي، على خسارة الاهلي من سموحه بالأمس، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادي عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري. وقال مبروك فى تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إن حسام حسن مهاجم سموحه تعامل مع الهدف الثاني بذكاء كبير، واستغل تقدم الشناوي وخطأ المدافعين". واضاف:" الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في الفترة الحالية اثرت عليه في المباراة".

وتابع:" علي لطفي قدم مباراة كبيرة امام الزمالك، وكان لا بد من منحه الفرصه في مباراة سموحة، خاصة وان الشناوي عاد من اصابة فيروس كورونا". واوضح:" أن المنافسة على لقب الدوري المصري ستنحصر في النهاية بين الاهلي والزمالك". وعن بطولة افريقيا، قال:" إنه يتمني مواجهة الاهلي صن داونز في دور ربع النهائي عن فرق شمال أفريقيا".

وكشف فتحي مبروك أسباب ابتعاده عن التدريب طوال هذه الفترة قائلا إن الإعلام له جزء كبير في مساندة المدربين لتولي تدريب الاندية ، وأضاف مدرب الاهلي السابق، أنه لا يمتلك ملكة العلاقات من أجل تدريب اندية الدوري الممتاز، مضيفا ان هناك مدربين مسنودة اعلاميا.

وتابع:"اتمني العودة للتدريب في الفترة المقبلة، خاصة أنني امتلك العديد من الخبرات لتدريب اكبر الفرق في مصر، موضحا ان عامل السن ليس له علاقه بمجال التدريب"، واوضح:" ان تدريب الاندية الشعبية بيكون هناك ضغط كبير من الجماهير، على عكس تدريب المنتخبات".

وعن قرار اتحاد الكرة بعدم تولي المدرب أكثر من فريقين في الموسم، قال:"هل اتحاد الكرة وضع ضوابط كامله لتطبيق القرار، وهل الاتحاد قادر على حماية المدربين".