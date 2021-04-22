شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..الخاسر يحصل على نقطة فى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة كرة السلة من الألعاب الجماعية التى تختلف قواعدها وقوانينها عن مختلف اللعبات الأخرى خاصة وأنها لا يمكن أن تنتهى المباراة بالتعادل.

مباراة كرة السلة مقسمة إلى شوطين، كل شوط مقسم إلى فترتين، مدة كل منهما 10 دقائق، ويتخللها أوقات مستقطعة، لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، حتى يقوم المدير الفنى بمناقشة الخطة أو تعديلها مع اللاعبين.

ومن أهم قوانين اللعبة أن الفريق الفائز يحصل على نقطتين بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

ومن أهم قوانين كرة السلة هو الأوقات المستقطعة، والتى تصل إلى وقت مستقطع واحد، فى الفترة من الأولى إلى الثالثة، ولكن فى الفترة الرابعة، يكون هناك وقتان مستقطعان، وجميع الفترات مدتها خمسون ثانية، وعلى المدرب أن يطلب من المسجل الوقت المستقطع.