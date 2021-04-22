شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. فلفل نجم كوماندوز يد الزمالك: أرز وفراخ وخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع محمود خليل "فلفل " حارس كرة اليد فى نادى الزمالك، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى عاشر أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "أرز وفراخ وخضار".

وقال فلفل لـ"الخليج 365" أنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

كما يحرص فلفل فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

و يفضل دائما فلفل تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته أكلات خفيفة نظرا للمحافظة على النظام الغذائى تجنبا لزيادة الوزن .