شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن تعيين ضياء السيد مديراً فنياً والحضرى مدرباً للحراس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي ، وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، أنه تم الإتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، في حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.
وأكد طارق أبو العينين أن إدارة نادي سيراميكا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن نادي سيراميكا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، من 18 مباراة
وجهت إدارة نادى سيراميكا الشكر لهيثم شعبان مدرب الفريق، بعد وداع كأس مصر على يد فريق المقاصة، بالخسارة في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الإشادات الواسعة التي حظي بها هيثم شعبان في ظهوره الأول بمقعد المدير الفني في الدوري الممتاز.
وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا في 20 مباراة بالموسم الجارى فى مسابقتى الدورى والكأس، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات أخرى.
ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، وسجل لاعبوه 25 هدفاً تحت قيادة هيثم شعبان فيالدوري والكأس، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً أخر.
وأضافت إدارة النادى "إذ تتوجه إدارة نادى سيراميكا بالشكر للكابتن هيثم شعبان، فإنها تتمنى له ولجهازه المعاون، النجاح والتوفيق والسداد فى تجربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة".