شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: موسيمانى تسرع فى إشراك الشناوى..والأوليمبى يحتاج لصلاح وحجازى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمي بنادي سموحة، على فوز فريقه على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادي عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصرى ، وقال ناجي فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة :"الحمدالله على الفوز بالأمس على الأهلي، الفوز جاء بعد تعثرات كثيرة بعد 12 تعادل في الدوري".
وأضاف مدرب سموحة:"اذا حققنا الفوز في مباراتين او ثلاثة مباريات كنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري المصري".
وتابع:"نمتلك حارس مرمي كبير دولي، كنا نتوقع انضمامه للمنتخب في المعسكر الماضي".
وعن خطأ الشناوي، قال:"إن الشناوي حارس كبير والخطأ مشترك مع مدافعي الأهلي، مضيفا أن أكبر حراس في العالم بتخطأ".
واوضح:" كان من المفترض أن يبدا على لطفي المباراة بدلا من الشناوي خاصة أنه خارج من فورمه وثقة كبيرة عقب تألقة في مباراة القمة أمام الزماك".
وعن وقوع المنتخب الاولمبي في مجموعة الموت، علق ان المنتخب لو هيتم الاستعانة بثلاثة لاعبين سيكون محمد الشناوي من ضمنهم، بسبب امتلاكه خبرات كثيرة، بالرغم من امتلك المنتخب لحراس رائعين، بجانب محمد صلاح من الممكن ان يضم احمد حجازي".
أهدر الأهلى فرصة اقتناص صدارة الدورى العام مبكرًا بعدما تلقى أولى هزائمه فى المسابقة على يد سموحة، ليكتفى بالبقاء فى وصافة جدول الترتيب، حيث خسر الأحمر بهدفين لهدف أمام النادى السكندرى فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى والسلام مساء أمس الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري العام، وتعد هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، الذى تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.
خسارة الأهلى من سموحة جمدت رصيد المارد الأحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة فيما يتبقى للفارس الأبيض 3 مباريات، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.