شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: موسيمانى تسرع فى إشراك الشناوى..والأوليمبى يحتاج لصلاح وحجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمي بنادي سموحة، على فوز فريقه على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادي عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصرى ، وقال ناجي فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة :"الحمدالله على الفوز بالأمس على الأهلي، الفوز جاء بعد تعثرات كثيرة بعد 12 تعادل في الدوري".

وأضاف مدرب سموحة:"اذا حققنا الفوز في مباراتين او ثلاثة مباريات كنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري المصري".

وتابع:"نمتلك حارس مرمي كبير دولي، كنا نتوقع انضمامه للمنتخب في المعسكر الماضي".

وعن خطأ الشناوي، قال:"إن الشناوي حارس كبير والخطأ مشترك مع مدافعي الأهلي، مضيفا أن أكبر حراس في العالم بتخطأ".

واوضح:" كان من المفترض أن يبدا على لطفي المباراة بدلا من الشناوي خاصة أنه خارج من فورمه وثقة كبيرة عقب تألقة في مباراة القمة أمام الزماك".

وعن وقوع المنتخب الاولمبي في مجموعة الموت، علق ان المنتخب لو هيتم الاستعانة بثلاثة لاعبين سيكون محمد الشناوي من ضمنهم، بسبب امتلاكه خبرات كثيرة، بالرغم من امتلك المنتخب لحراس رائعين، بجانب محمد صلاح من الممكن ان يضم احمد حجازي".