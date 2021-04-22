شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كاف" الجديد يصل القاهرة ووزير الرياضة يستقبله فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الافريقي “الكاف” الجديد،الجنوب افريقي باتريس موتسيبي، قادما من جوهانسبرج، لحضور قرعة أبطال الدوريبمقر الكاف بالقاهرة.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الجنوب افريقي موتسيبي، وصل على متن طائرةخاصة قادما من جوهانسبرج، وتم إنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار في المطار، وكان في استقباله عدد من مسئولي وزارة الشبابوالرياضة، وبحضور الدكتور طارق اسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناءالقاهرة الجوي.

يأتى هذا فى الوقت الذى استقبل فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بمنزله، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عقب وصوله إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه بالكاف.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الكاف

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلنت تنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا،و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بالإضافة إلي خضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحيبمطار القاهرة.



