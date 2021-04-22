في بيان رسمي.. برشلونة يعلن موقفه من الاستمرار في سوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة، موقفه من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج"، مؤكدًا أن التخلي عن التواجد في مثل هذه المبادرة بمثابة خطأ تاريخي.

وجاء باين برشلونة كالآتي: "تم اتخاذ القرار على أساس الاقتناع بأن الاستقالة المزعومة من المشاركة في هذه المبادرة من الممكن أن تكون خطأ تاريخيًا".

وأضاف: "بصفتنا نادٍ رياضي عالمي المستوى ، فإننا ندافع عن مهنة الريادة للنادي ، والتي تعد جزءًا أساسيًا من الهوية والروح الرياضية والاجتماعية والمؤسسية للكيان".

وأتم: "على أي حال ، يحتفظ نادي برشلونة الكيان الذي كان وسيظل دائمًا ملكًا لكل واحد من شركائه، بالحق في تقديم مثل هذا القرار الفائق للموافقة النهائية من الهيئات الاجتماعية المختصة بعد دراسة ضرورية وعميقة".

وانهار مشروع دوري السوبر الأوروبي، بعدما انسحبت الأندية الإنجليزية وتلاها انسحاب كل من أتليتكو مدريد الإسباني والثلاثي الإيطالي ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.