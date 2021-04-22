الجنايني عبر "كلوب هاوس": لفت نظر الزمالك بشأن أزمة الملاعب.. وقلت لأمير مرتضى ما يجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير اتحاد الكرة، أنه قام بلفت نظر مسؤولي الزمالك لأزمة الملاعب.

وأثناء مناقشة خوض عدم خوض الأهلي لمباريات في ملعب الإسماعيلي رد الجنايني عبر تطبيق "كلوب هاوس" "أنا من قام بلفت نظر الزمالك لهذا الأمر".

وتابع "وأنا من جاء بأمير مرتضى منصور، وقولت له ما يجب أن يقوله، ويقول ان ده في اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص".

وشدد "لكن نحن في مصر عندما يأتي قرار أمني يجب أن نلتزم به".

وكان الجنايني قد كشف في وقت سابق عبر تطبيق "كلوب هاوس" في رده على استفسارات بعض جماهير الزمالك عن دوره في قيد كابونجو كاسونجو.

وقال الجنايني "تحدثت مع مسؤول في الزمالك، وأبلغته بأن جميع الأندية قامت بسداد المستحقات المتأخرة ولا استطيع استثناء الزمالك، هل يصح أن يدفع الجميع وأقوم باستثناء الزمالك، الأمر لم يكن مقبولاً".

‎وتابع "نحن كنا نحزن من تلك التصرفات، فكيف أن نفعل مثل تلك التصرفات، ورفضت استثناء الزمالك في مسألة قيد كاسونجو قبل دفع المستحقات المتأخرة".

‎وأضاف "المسؤول قال لي أريد حلاً، قلت له أن الزمالك لديه مستحقات سوف يحصل عليها مستقبلاً من الكاف، والمستحقات المتأخرة يجب أن تُسدد، وبالتالي ما المانع أن يتنازل الزمالك عن مستحقاته لدى الكاف لاتحاد الكرة".

‎واستمر "كان هناك حالة من السعادة بعد هذا المقترح، أنا من قمت بطرح حل لمشكلة الزمالك، وتواجد شخص من النادي في مقر اتحاد الكرة يُدعى محمد بدر، كان من المفترض أن يأتي بتفويض من الإدارة، تم توفير كل المستندات، ووقع على مستند التنازل عن مستحقات الكاف لاتحاد الكرة وتم قيد كاسونجو".

‎وشدد "بعد أيام قليلة حدثت أزمة بسبب تذمر بعض اللاعبين لعدم حصولهم على المستحقات، وجدت وسائل الإعلام المختلفة تفتح النار على شخصي وقالوا أنني من أخذ أموال الزمالك".

‎وصرح "كيف يحدث هذا، أنا من قام بالتفكير في حل الأزمة لنادي الزمالك، وأن نحصل على الأموال من مستحقات مستقبلية، كيف أتعرض لهذا الهجوم، أقسم بالله هذا ما حدث، لكن لم أخرج لأقول وتحملت الهجوم من أجل الزمالك".

‎واختتم حديثه قائلاً "يتقطع لساني قبل ما أجرس نادي الزمالك، لكن بعد اللي حصل تبقى دي أخرتها؟".