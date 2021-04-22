الجنايني عبر "كلوب هاوس": لفت نظر الزمالك بشأن أزمة الملاعب.. وقلت لأمير مرتضى ما يجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير اتحاد الكرة، أنه قام بلفت نظر مسؤولي الزمالك لأزمة الملاعب.
وأثناء مناقشة خوض عدم خوض الأهلي لمباريات في ملعب الإسماعيلي رد الجنايني عبر تطبيق "كلوب هاوس" "أنا من قام بلفت نظر الزمالك لهذا الأمر".
وتابع "وأنا من جاء بأمير مرتضى منصور، وقولت له ما يجب أن يقوله، ويقول ان ده في اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص".
وشدد "لكن نحن في مصر عندما يأتي قرار أمني يجب أن نلتزم به".
وكان الجنايني قد كشف في وقت سابق عبر تطبيق "كلوب هاوس" في رده على استفسارات بعض جماهير الزمالك عن دوره في قيد كابونجو كاسونجو.
وقال الجنايني "تحدثت مع مسؤول في الزمالك، وأبلغته بأن جميع الأندية قامت بسداد المستحقات المتأخرة ولا استطيع استثناء الزمالك، هل يصح أن يدفع الجميع وأقوم باستثناء الزمالك، الأمر لم يكن مقبولاً".
وتابع "نحن كنا نحزن من تلك التصرفات، فكيف أن نفعل مثل تلك التصرفات، ورفضت استثناء الزمالك في مسألة قيد كاسونجو قبل دفع المستحقات المتأخرة".
وأضاف "المسؤول قال لي أريد حلاً، قلت له أن الزمالك لديه مستحقات سوف يحصل عليها مستقبلاً من الكاف، والمستحقات المتأخرة يجب أن تُسدد، وبالتالي ما المانع أن يتنازل الزمالك عن مستحقاته لدى الكاف لاتحاد الكرة".
واستمر "كان هناك حالة من السعادة بعد هذا المقترح، أنا من قمت بطرح حل لمشكلة الزمالك، وتواجد شخص من النادي في مقر اتحاد الكرة يُدعى محمد بدر، كان من المفترض أن يأتي بتفويض من الإدارة، تم توفير كل المستندات، ووقع على مستند التنازل عن مستحقات الكاف لاتحاد الكرة وتم قيد كاسونجو".
وشدد "بعد أيام قليلة حدثت أزمة بسبب تذمر بعض اللاعبين لعدم حصولهم على المستحقات، وجدت وسائل الإعلام المختلفة تفتح النار على شخصي وقالوا أنني من أخذ أموال الزمالك".
وصرح "كيف يحدث هذا، أنا من قام بالتفكير في حل الأزمة لنادي الزمالك، وأن نحصل على الأموال من مستحقات مستقبلية، كيف أتعرض لهذا الهجوم، أقسم بالله هذا ما حدث، لكن لم أخرج لأقول وتحملت الهجوم من أجل الزمالك".
واختتم حديثه قائلاً "يتقطع لساني قبل ما أجرس نادي الزمالك، لكن بعد اللي حصل تبقى دي أخرتها؟".