رمضان صبحي يتحدث عن.. تحدي الأولمبياد.. والوصول لأبعد نقطة مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أن مباراة فريقه ضد نكانا الزامبي كانت صعبة، مضيفًا أنه وزملائه في منتخب مصر الأولمبي قادورن على تحدي الأولمبياد.

وأسفرت قرعة منتخب مصر الأولمبي عن التواجد في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا، الأرجنتين واستراليا.

وخلال مقطع فيديو نُشر على الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، قال صبحي: "خضنا مباراة صعبة ضد نكانا بسبب التوقيت وشهر رمضان".

وأضاف: "حققنا نتيجة ياجابية وصعدنا للدور ربع النهائي، وصلنا الموسم الماضي إلى نهائي البطولة، ونأمل أن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة.. كلنا على قلب رجل واحد".

وعن قرعة أولمبياد طوكيو، قال: "مجموعة صعبة بكل تأكيد، سنواجه منتخبات لها أسماء كبيرة وقوية، لكننا قادرون على تجاوز المرحلة الأولى".

وأتم: "لا أحب جملة (أداء مشرف)، لدينا جهاز على أعلى مستوى، (هانموت نفسنا) كعادة الجيل الحالي لنصل إلى أبعد نقطة في البطولة".