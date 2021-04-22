فضل عن أزمته مع كهربا: أخطأ واعتذر.. هو وشيكابالا بحاجة للتوجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول بالأهلي اعتذر له شفهيا وكتابيا، مضيفًا أنه ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بحاجة للتوجيه.

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا خلال حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، حينما حاول الأخير مساندة مؤمن زكريا الذي حضر خصيصا إلى استاد الأهلي we السلام لتسليم درع الدوري، وبمجرد نزوله إلى ارضية الملعب تقدم له كهربا ولكنه فؤجي بمنعه من جانب محمد فضل.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس"، قال فضل: "لو تكرر موقف كهربا 100 مرة سأتخذ نفس رد الفعل، ربما أكون أكثر حكمة".

وأضاف: "كهربا أخي الصغير، لاعب جيد ينتمي للنادي الأهلي، عليه أن يقدر النعمة".

وتابع: "خرج عن السياق خلال مباراة تسليم درع الدوري، تعاملت معه بأدب (مكنتش نازل أتخانق)، أنا كنت المعني بتنظيم الحدث".

وواصل: "كهربا أخطأ مليون في المئة، اعتذر لي بعدها في اتحاد الكرة شفهيا وكتابيا".

وأتم: "كهربا يحتاج دعم وتوجيه المقربين منه بشكل دائم، كذلك شيكابالا".