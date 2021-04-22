أحمد حسن: لا أعتقد أن إكرامي كان إضافة قوية لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، إنه لا يعتقد أن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز إضافة قوية للفريق، مضيفًا أنه سعيد بتجربته السابق مع النادي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال حسن: "سعيد بتجربة بيراميدز، كان لدي طموح في خوض تجربة جديدة".

وأضاف: "كان تحدي مميز بالنسبة لي بغض النظر عما حدث من أزمات أضرتني شخصيا وحسام البدري".

وتابع: "أتمنى استكمال تجربة بيراميدز لأن لديهم مقومات فنية وبدنية تجعلهم منافسين".

وبسؤاله عن انتقاد تجربة بيراميدز، قال: "لم أنتقد صفقات، انتقدت عدد السنوات في العقود، على سبيل المثال أرى أن التعاقد مع أحمد فتحي كان يكفي سنتين فقط، أيضًا وجود شريف إكرامي لا أعتقد أنه كان إضافة قوية لأن الفريق يمتلك المهدي سليمان وأحمد الشناوي الموهوب.. رمضان صبحي إضافة بكل تأكيد".

وواصل: "(صعبان عليا) إن بيراميدز بكل مقوماته لا ينافس على بطولة الدوري".

وأتم: "لم أندم على تجربة بيراميدز، لم أقم بشئ مُخل، ولم أرتكب أي خطأ".

جدير بالذكر أن أحمد حسن سبق له العمل في نادي بيراميدز كمدير كرة للفريق الأول.