الإنتاج الحربي يهدد بعدم لعب مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، إن فريقه لن يخوض مباراة الزمالك في حال تواجد أي جماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم الخميس لحساب الجولة الـ16 من عمر دوري we المصري.

وأضاف مهدي من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه طلب من اتحاد الكرة عدم تواجد أي جماهير في المباراة.

وأكمل: "في حال تواجد جماهير للزمالك فسيتم إيقاف المباراة ولن نلعب".

واختتم مهدي تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يخاطب اتحاد الكرة بالأمر من خلال خطاب رسمي لكنه تحدث بشكل شفهي.