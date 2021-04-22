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الإنتاج الحربي يهدد بعدم لعب مباراة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، إن فريقه لن يخوض مباراة الزمالك في حال تواجد أي جماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم الخميس لحساب الجولة الـ16 من عمر دوري we المصري.

وأضاف مهدي من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه طلب من اتحاد الكرة عدم تواجد أي جماهير في المباراة.

وأكمل: "في حال تواجد جماهير للزمالك فسيتم إيقاف المباراة ولن نلعب".

واختتم مهدي تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يخاطب اتحاد الكرة بالأمر من خلال خطاب رسمي لكنه تحدث بشكل شفهي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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