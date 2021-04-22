بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي فى الدوري الاسباني «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وخيتافي فى الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الخميس 22-4-2021، لحساب الجولة 31 من مسابقة الليجا.

يدخل برشلونة مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز يضمن له مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الإسباني، خاصة بعدما حقق النادي الكتالوني لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز الثمين على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة قبل أيام قليلة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة مقابل 5 تعادلات ومثلها من الهزائم، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، لكن النادي الكتالوني يمتلك أفضلية لعب مباراتين أقل.

وتمكن برشلونة من حصد 12 نقطة في آخر خمس مباريات لعبها في الدوري الإسباني، بعد فوزه على أوساسونا، وهويسكا، وريال سوسيداد، وبلد الوليد، لكنه تلقى هزيمة قاسية في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد في آخر مباراة خاضها في “الليجا” بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر، يدخل خيتافي مباراة اليوم وفي ذاكرته مباراة الدور الأول أمام برشلونة، والتي حقق فيها النادي المدريدي فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على النادي الكتالوني، ويأمل في تكرار ذلك ليسير على خطى جاره الأكبر ريال مدريد الذي حقق الفوز على “البلوجرانا” ذهابًا وإيابًا.

وحصد خيتافي أربع نقاط فقط في آخر 5 مباريات، بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد وإلتشي، وأوساسونا، ثم الخسارة أمام قادش، قبل التعادل أمام ريال مدريد سلبيًا في الجولة الماضية.

ويحتل خيتافي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و10 تعادلات، مقابل 14 هزيمة، ويبتعد النادي المدريدي عن المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بفارق 4 نقاط فقط.

بث مباشر برشلونة وخيتافي

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وخيتافي فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “كامب نو” معقل النادي الكتالوني في مدينة برشلونة.

ويُنقل بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، وشبكة بي إن كونكت، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”.

برشلونة (-) خيتافي

الدوري الاسباني (الجولة 31)

ملعب كامب نو