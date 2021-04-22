بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي فى الدوري المصري We «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الخميس 22-4-2021، لحساب الجولة 16 من المسابقة.

يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي على ستاد السلام بالقاهرة، وعينه على تحقيق الفوز لتوسيع الفارق بينه وبين الاهلي الى 6 نقاط بعد سقوطه يوم أمس فى فخ الخسارة أمام سموحة بنتيجة 1-2 ضمن مؤجلات الجولة 11.

كان نادي الزمالك قد تعرض للهزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري المصري، والتي كانت ضد غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاطٍ فقط.

لعب الزمالك حتي الآن 15 مباراة فى الدوري المصري هذا الموسم، استطاع ان يحقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض الملكي للخسارة فى لقاءين.

على الجانب الآخر يقبع الانتاج الحربي فى قاع ترتيب الجدول (المركز 18 والأخير) برصيد 12 نقطة، بعد ان خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى مبارتين فقط، وتعادل فى ست مباريات، وتعرض لتسع هزائم.

ويغيب اليوم عن صفوف نادي الزمالك المدافع “محمود علاء”، بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على 3 إنذارات، ومن المتوقع أن يستعين المدرب الفرنسى “باتريس كارتيرون”، بخدمات “محمد عبد الغني” فى خط الدفاع.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى الدوري المصري الموسم المنصرم، والذي شهد فوز الزمالك بهدف نظيف، سجله اللاعب “مصطفي محمد” الذي يلعب حالياً فى نادي جالطه سراي التركي.

بث مباشر الزمالك والانتاج الحربي

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والانتاج الحربي فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد السلام.

ويُنقل بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي على قناة أون تايم سبورت (1) ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

الزمالك (-) الانتاج الحربي

الدوري المصري (الجولة 16)

ستاد السلام