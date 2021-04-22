شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: كارتيرون حرم الأهلي من التعاقد مع بدر بانون قبل 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه قام بترشح المغربي بدر بانون للانضمام لصفوف الفريق حينما كان يتولى منصباً خاصاً بالتعاقدات قبل 3 أعوام ماضية.

وأضاف فضل خلال تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والحالي للزمالك أصر على التعاقد مع المالي كوليبالي على حساب بدر بانون، وكنت واثق بشدة في إمكانيات المدافع المغربي».

ونفى فضل وجود أزمات بينه وبين هيثم عرابي أو التسبب في رحيله عن النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه لا يعرفه على المستوى الشخصي ولكن لا يوجد أي مشاكل بينهما.