شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع فليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المدرب الألمانى هانز فليك من مغادرة بايرن ميونخ، وذلك بعدما أبدى رغبته لمسؤولى ناديه في الرحيل بنهاية الموسم الحالى، حسبما أعلن بنفسه قبل بضعة أيام.

وتشير العديد من التقارير إلى احتمالية تولى فليك تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا لمواطنه يواكيم لوف، المقرر رحيله فور انتهاء مشوار المانشافت في بطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف المقبل.

وبحسب صحيفة «سبورت بيلد»، فإن منتخب ألمانيا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد البايرن لحصد السداسية التاريخية. وأن نادى يوفنتوس عبَّر عن اهتمامه بالتعاقد مع فليك، لخلافة الإيطالى أندريا بيرلو بنهاية الموسم الحالى، وذلك نظرًا لتراجع نتائج الفريق مؤخرًا. وبات اليوفى في طريقه لخسارة لقب الدورى الإيطالى، الذي هيمن عليه في آخر 9 سنوات، وذلك في ظل احتلاله المركز الرابع بجدول الترتيب، متأخرًا عن الصدارة بفارق 13 نقطة.

اليوفى يسعى لتغيير المدير الفنى فى الموسم المقبل

ويرغب مسؤولو يوفنتوس في جلب فليك إلى ملعب أليانز للمنافسة على لقب دورى أبطال أوروبا، الذي فشل في نيله رغم الصفقات المميزة التي أبرمها بضمه كريستيانو رونالدو وماتياس دى ليخت في آخر 3 سنوات.

يُذكر أن يوفنتوس سيكون مضطرًا لدفع 8 ملايين يورو راتبًا سنويًا لمدرب بايرن ميونخ الحالى، حال أراد التوقيع معه. على جانب آخر، نشر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تمسكه واقتناعه الكاملين بمشروع إقامة مسابقة جديدة لأندية أوروبا تحت اسم دورى السوبر الأوروبى. وأشار يوفنتوس، في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمى، إلى إدراكه للنوايا والأسباب التي دفعت الأندية الأخرى للانسحاب من اتفاق إقامة البطولة.

أندريا بيرلو - صورة أرشيفية

وكان جدل واسع قد حدث في الكرة الأوروبية بعد إعلان فكرة إنشاء دورى السوبر الأوروبى، قبل أن تعلن تسعة أندية من المؤسسين انسحابها من البطولة خلال الساعات الماضية. وقال يوفنتوس في بيانه: «بالإشارة إلى البيان الصحفى الذي نشره نادى يوفنتوس لكرة القدم في 19 إبريل 2021، فيما يتعلق بمقترح إنشاء دورى السوبر والنقاش العام الذي أعقب ذلك، يوضح المُصدر أنه على علم بالطلبات والنوايا التي أعربت عنها بعض الأندية للانسحاب من هذا المشروع بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاق بين الأندية.

وبينما لايزال يوفنتوس مقتنعًا بالصحة الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع، فإنه يعتقد أن هناك فرصًا محدودة في الوقت الحالى لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل. ويظل يوفنتوس ملتزمًا بخلق قيمة طويلة الأجل للشركة ولصناعة كرة القدم بأكملها».