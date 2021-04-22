شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يروي للمرة الأولى كواليس أزمته مع كهربا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق، كواليس أزمته مع محمود كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلال مباراة تسلم النادي درع الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: «كهربا أخي الصغير، ولا توجد أزمة بيننا في الوقت الحالي وتقابلنا منذ أيام قليلة».

وأضاف: «كهربا لاعب كبير ولكن نصيحتي له أن يشعر بالنعمة التي هو فيها الاّن واللاعب بصفوف النادي الأهلي».

وأكمل: «فوجئت برد فعل طبيعي من كهربا خلال تسلم الأهلي درع الدوري لحظة نزولي الملعب وأنا في طريقي لمنصة التتويج».

وواصل: «كهربا كان لديه أفكار وتصورات غير حقيقية وهو ما دفعه للتصرف معي بهذا الشكل وأنا في منصب مسؤول وواضع بروتوكول احتفال الأهلي بدرع الدوري».

واستطرد فضل حديثه: «تصرفي كان طبيعي مع كهربا، فهو كان مخطئ مليون في المائة».

وأنهى تصريحاته: «كهربا تقدم باعتذارين شفوي ومكتوب وحضر في اليوم التالي لمقر اتحاد الكرة المصري، وهذا أمر لا يوجد تشكيك فيه رغم نفي البعض».