شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا أمام فرصة أوليمبية للثأر من البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحظى المنتخب الألمانى بفرصة للثأر من خسارته في نهائى أوليمبياد ريو دى جانيرو أمام البرازيل، وذلك عندما يلتقيان في دور المجموعات بأوليمبياد طوكيو المقبل.

وفى المباراة النهائية، قبل خمس سنوات، خسر المنتخب الألمانى أمام نظيره البرازيلى 4/ 5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1/1، وأوقعت قرعة الأوليمبياد التي أجراها الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية المنتخبين البرازيلى والألمانى في المجموعة الرابعة مع منتخبى كوت ديفوار والسعودية.

ويبدأ المنتخب الألمانى بقيادة ستيفان كونتز حملته في البطولة بمواجهة البرازيل يوم 22 يوليو.

فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وجنوب إفريقيا والمكسيك وفرنسا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا. وضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وإسبانيا والأرجنتين وأستراليا. وتُفتتح منافسات الرجال عندما يلتقى المنتخب اليابانى مع نظيره الجنوب إفريقى يوم 22 يوليو، فيما تقام المباراة النهائية في السابع من أغسطس.

وفى منافسات السيدات، تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وكندا وبريطانيا العظمى وتشيلى، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السويد وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتُفتتح منافسات السيدات يوم 21 يوليو المقبل عندما يلتقى المنتخب اليابانى مع نظيره الكندى، فيما تقام المباراة النهائية في السادس من أغسطس المقبل.