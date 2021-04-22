شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يفتح النار على الاتحاد الأوروبى لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، أن لاعبيه يركزون على مواجهة خيتافى، ضمن مواجهات الجولة 31 من الليجا، ولا يهتمون بالضجة حول بطولة «السوبر ليج».

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفى: «نحن نعلم أنه يتبقى أمامنا 8 مباريات، وسنلعب مباراة بمباراة، واستمتعنا حقًا بالفوز بلقب الكأس، لكن علينا التركيز على الليجا، والفوز غدًا».

وعن بطولة «السوبر ليج»، أجاب: «لقد تحدثت مع رئيس النادى بالأمس، وشرح لى موقف النادى، لقد كان هناك الكثير من التحركات، ومن الأفضل عدم الإدلاء برأى، ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث، وعلينا الانتظار، وأريد الأفضل للنادى».

وأضاف المدير الفنى لبرشلونة، صاحب الـ58 عامًا: «أنا لست المتحدث الرسمى باسم النادى، بل الرئيس، ووظيفتى هي التحضير للمباراة».

وتابع: «صورة الفريق خلال نهائى الكأس كانت جيدة جدًا، من حيث الأداء ومستوى اللعب، ولم يكن مجرد لقب، فنحن قمنا بتحسين الأمور، ونعمل بشكل جيد، وما نقوم به هو شىء رائع داخل نادٍ الأهم فيه هو النتائج».

وحول إمكانية وجود استرخاء بعد الفوز بالكأس، علَّق: «لا، أعتقد أنهم محترفون، وإذا كنت لاعبًا في برشلونة فأنت تريد المزيد، وقد يكون هناك بعض الهدوء، لكن ليس الاسترخاء أو طاقة أقل، ويجب أن نلعب مباراة تلو الأخرى، رغم صعوبة الأمر».

وتابع الهولندى رونالد كومان: «تفكير اللاعبين في (السوبر ليج)؟ لا، اللاعبون يريدون الفوز بالألقاب، وليس لدىَّ أي شك في فريقى، وسنكون في حالة جيدة غدًا».

وقال: «جدل وجود 3 حراس مرمى في الكأس؟ لقد كانت قرارات لا أحبها، وفاجأتنى الصحافة، لأننا فعلنا ذلك في جميع التصفيات بالكأس، وعلى سبيل المثال لو أصيب تير شتيجن في الإحماء يجب أن أضع الحارس الثانى».

برشلونة يواجه صراعًا ناريًا على لقب الليجا

وأضاف: «وإذا حصل الحارس الثانى على بطاقة حمراء لا يمكننى وضع حارس آخر إذا كان لدىَّ حارسان فقط، في مخاطرة كبيرة، حيث لم أرغب بوضع لاعب عادى في المرمى».

وحول إمكانية التعاقد مع ديباى، علق: «لا أتحدث عن التعاقدات أو اللاعبين الذين نريد ضمهم أو الراحلين، وهذه الأسابيع الأخيرة ليست الوقت المناسب للحديث عن لاعبين غير موجودين».

وتابع: «الضغط للفوز بالليجا؟ الضغط موجود دائمًا في برشلونة، وعليك أن تفوز وتقاتل من أجل الألقاب، والآن حان الوقت لإظهار قدرتنا على الفوز بالليجا».

وقال: «ليس من الضرورى التدريب كثيرًا في الوقت الحالى، والمستوى البدنى للاعبين مثير للإعجاب، ونعلم أن لدينا جدولًا زمنيًا صعبًا للغاية، ولكن إذا واصلنا اللعب بمستوانا يمكننا أن نتطلع إلى الكثير من الأشياء».

وبسؤاله عن تغريدة بيكيه حول دورى السوبر الأوروبى، أجاب: «لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن هذا الموضوع، لكننى أتفق مع تغريدة بيكيه».

وكان بيكيه قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصى على «تويتر»: «كرة القدم ملك للجماهير، اليوم أكثر من أي وقت مضى»، في إشارة منه لرفض فكرة «السوبر ليج».

وأشار المدير الفنى لبرشلونة إلى أن جيرارد بيكيه، صاحب الـ34 عامًا، كان مرهقًا بعد نهائى الكأس، وسيتحدث معه غدًا ليرى موقفه إذا كان سيشارك أساسيًا.

وأضاف: «الجميع يتحدث عن (السوبر ليج) ودورى الأبطال، والاتحاد الأوروبى يتحدث كثيرًا، لكنهم لا يستمعون للاعبين أو المدربين حول عدد المباريات، والأهم بالنسبة لهم المال، وفى الليجا نفس الشىء، وغدًا سنلعب في العاشرة مساءً، ويجب حماية اللاعبين».