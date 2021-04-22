شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإيطالي.. الإنتر في المقدمة بفارق 10 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ فريق إنتر ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، على الرغم من سقوطه في فخ التعادل 1-1، أمام مضيفه فريق سبيزيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «ألبرتو بيكو»، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2020-2021.

وبتلك النتيجة يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف، فيما يأتي سبيزيا في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة.

ويحتل فريق ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، عقب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الروسونيري أمام ضيفه فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «سان سيرو».