شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس الكاف ويؤكد دعم مصر لجميع الاتحادات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بمنزله، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» عقب وصوله إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه بالكاف.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمطار القاهرة الدولي كل من المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وحرصوا على التوجه إلى منزل وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على حالته الصحية، والاجتماع معه قبل توجه رئيس الاتحاد إلى مقر الكاف.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امتنانه، وتقديره لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الزيارة الكريمة، مقدماً له التهنئة على رئاسته للكاف، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الدولة المصرية لجميع الكيانات والهيئات الرياضية الدولية والأفريقية المتواجدة بمصر ومنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقديم الدعم الكامل لها، والعمل على تلبية متطلباتهم، لافتاً إلى استعداد مصر لاستضافة منافسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

ومن جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والتوفيق لوزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى دوره الملموس في تطوير الرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، وتحقيق مصر لانجازات فريدة في المنافسات المختلفة، إضافة إلى نجاح الدولة المصرية في استضافة كبري البطولات الدولية.

وأعرب رئيس الكاف عن بالغ سعادته بتواجده بالقاهرة وتسلم مهامه في رئاسة الكاف الذي تحتضن مصر مقره بمدينة السادس من أكتوبر، مشيراً أن مصر لها أيادٍ بيضاء على كرة القدم الأفريقية طوال الأعوام الماضية.