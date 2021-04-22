شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني.. اتليتكو مدريد يسعى للاستمرار في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 70 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الذي يواجه هويسكا اليوم الخميس في نفس الجولة، بينما يحتل قادش المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

وتقام اليوم الخميس 22- 4- 2021 أربع مباريات ضمن منافسات الليجا في الموسم الكروى الجارى 2020-2021، في مقدمتها أتلتيكو مدريد ضد هويسكا وبرشلونة وخيتافى في الدوري الاسباني كما يستضيف غرناطة نظيره إيبار، ويستدرج ريال سوسيداد منافسه سيلتا فيجو.

أتلتيكو مدريد X هويسكا – 7 مساءً- beIN Sports 1 HD Premium

غرناطة X إيبار – 9 مساءً- beIN Sports HD 4

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – 9 مساءً- beIN Sports HD 2

برشلونة X خيتافي – 10 مساءً- beIN Sports 1 HD Premium

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