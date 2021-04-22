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ترتيب الدوري الإسباني.. اتليتكو مدريد يسعى للاستمرار في الصدارة

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 70 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الذي يواجه هويسكا اليوم الخميس في نفس الجولة، بينما يحتل قادش المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

وتقام اليوم الخميس 22- 4- 2021 أربع مباريات ضمن منافسات الليجا في الموسم الكروى الجارى 2020-2021، في مقدمتها أتلتيكو مدريد ضد هويسكا وبرشلونة وخيتافى في الدوري الاسباني كما يستضيف غرناطة نظيره إيبار، ويستدرج ريال سوسيداد منافسه سيلتا فيجو.

أتلتيكو مدريد X هويسكا – 7 مساءً- beIN Sports 1 HD Premium

غرناطة X إيبار – 9 مساءً- beIN Sports HD 4

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – 9 مساءً- beIN Sports HD 2

X خيتافي – 10 مساءً- beIN Sports 1 HD Premium

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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