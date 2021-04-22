شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق أكبر بطولة للعروض الرياضية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، عن إطلاق أكبر بطولة للعروض الرياضية «كيدز شو» في مجالات العروض الرياضية بأدوات مبتكرة، عروض مهارات الألعاب، عروض الباليه والزومبا والأيروبيكس، عروض الجمباز للجميع، والجمباز الإيقاعي.

أكد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، أن السياسة العامة للدولة بشأن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ترتكز على الاهتمام بالمواطن في جميع مراحله وخاصة مرحلتي النشء والشباب والإهتمام بالصحة النفسية لهم، واستغلال طاقاتهم وتنمية القدرات البدنية والعقلية والنفسية والإجتماعية بصورة إيجابية لخدمة المجتمع، وتنمية روح الفريق والتعاون بين أعضاء الفرق المشاركة.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل من 20 إبريل الجاري وحتي 20 يوليو القادم عن طريق الرابط التالي :-

https://www.emys.gov.eg/moy/kids-show/

وتتطلق وزارة الشباب والرياضة مسابقة العروض الرياضية بمشاركة وزارتي التربية والتعليم والثقافة ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية واتحاد الجمباز والأندية الرياضية والفرق الحرة.