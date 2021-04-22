شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: القرار النهائى لمشاركة برشلونة بالسوبر ليج في يد الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كسر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، صمته فيما يتعلق باستمرار أو انسحاب الفريق الكتالوني، من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال لابورتا، «لدينا موقف متعقل، وهو أمر ضروري، الكلمة الأخيرة ستكون للأعضاء، الأندية الكبرى تساهم بالعديد من الموارد، يجب أن يكون لدينا احترامنا في طريقة التوزيع، يجب أن تكون المنافسة جذابة على أساس المزايا الرياضية، نحن ندعو لبطولة دولية، منفتحون على الحوار مع اليويفا، نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد، أتوقع وجود تفاهم حول الأمر».

واضاف، «كان هناك بعض الضغط على الأندية، لكن الاقتراح لا زال موجودا، نقوم باستثمارات مهمة للغاية، والرواتب مرتفعة، يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ومراعاة المزايا الرياضية».

وأشار لابورتا، إلى أن برشلونة واضح جدا أن قراره النهائي للمشاركة في السوبر ليج، سيكون من خلال الجمعية العمومية للأعضاء في مايو المقبل.