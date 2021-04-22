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رئيس ريال مدريد يرد على تصريحات يورجن كلوب

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، حول ملعب الميرنجي «ألفريدو دي ستيفانو» في المدينة للنادي «فالديبيباس»، بعد الخسارة عليه بنتيجة 1-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وشبه كلوب ملعب الميرنجي، بملاعب التدريبات، وهو ما أثار الانتقادات ضده، ليخرج بعدها ويؤكد أنه لم يرغب أن يكون غير محترم في تصريحاته، واعتذر عن ذلك.

وقال بيريز، خلال تصريحاته لإذاعة «كادينا سير»: «لا أعرف لماذا لا يحب كلوب فالديبيباس؟ فهنا وفي كييف خسر ضدنا بنفس النتيجة 1-3».

وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري الأبطال عام 2018، على حساب ليفربول، في نهائي كييف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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