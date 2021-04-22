شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد يرد على تصريحات يورجن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، حول ملعب الميرنجي «ألفريدو دي ستيفانو» في المدينة الرياضية للنادي «فالديبيباس»، بعد الخسارة عليه بنتيجة 1-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وشبه كلوب ملعب الميرنجي، بملاعب التدريبات، وهو ما أثار الانتقادات ضده، ليخرج بعدها ويؤكد أنه لم يرغب أن يكون غير محترم في تصريحاته، واعتذر عن ذلك.

وقال بيريز، خلال تصريحاته لإذاعة «كادينا سير»: «لا أعرف لماذا لا يحب كلوب فالديبيباس؟ فهنا وفي كييف خسر ضدنا بنفس النتيجة 1-3».

وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري الأبطال عام 2018، على حساب ليفربول، في نهائي كييف.