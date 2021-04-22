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«الضامة» تبعد ديمبلى عن برشلونة أمام خيتافى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برشلونة، اليوم الخميس، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مواجهة خيتافي المقررة الليلة، في إطار الجولة الـ31 من الليجا.

وقال النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، «ديمبلي سيغيب عن المباراة ضد خيتافي، بسبب الآلام في العضلة الضامة، وعودته للعب ستحدد وفقا لتعافيه».

واستدعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، 23 لاعبا للمباراة، كالتالي:

«تير شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، ، ريكي بويج، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينيا، موريبا، مينجويزا، كونراد، أرناو تيناس».

ويغيب عن القائمة كل من نيتو، أنسو فاتي، كوتينيو، برايثوايت، ديمبلي، بداعي الإصابة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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