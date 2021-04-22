شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: الاتحاد الأوروبى لا يمكنه معاقبة ريال مدريد بعد أزمة دورى السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا»الإسبانية، عن عدم وجود أي أسس قانونية يمكن بموجبها معاقبة ريال مدريد، لمشاركته في إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وهدد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمعاقبة ريال مدريد، مشيرا إلى إمكانية استبعادهم من نصف نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، من أجل تحديد الأماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن اللجنة التنفيذية لا تتمتع بصلاحية معاقبة ريال مدريد أو أي ناد، والهيئة المسؤولة عن العقوبات هي اللجنة التأديبية، ولا يوجد أي أساس قانوني لأي إجراء محتمل، وإذا لزم الأمر فإن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل القرار.

وأضافت الصحيفة التي تواصلت مع العديد من خبراء قانون الرياضة الذين قالوا: «لم ينتهك ريال مدريد أي مادة من لوائح المنافسة، ولا يوجد أي نص يشير إلى عدم توافق إنشاء أو تقديم بطولة موازية».