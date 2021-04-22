شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد مديرًا فنيًا لسيراميكا كليوباترا.. وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال طارق أبوالعينين المشرف العام على الكرة، أنه تم الاتفاق رسميًا مع ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، مع استمرار مروان النايب مدربا، في حين تقرر تعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.

وأكد طارق أبوالعينين أن إدارة نادي سيراميكا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن نادي سيراميكا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، من 18 مباراة.