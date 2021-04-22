شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أمير: الفوز على الأهلي بخماسية جاء عن جدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن أمير عبدالعزيز مهاجم فريق الزمالك 2006 سعادته بالفوز على الأهلى وتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال أحداث المباراة.

وأضاف أيمن أن جميع اللاعبين قدموا أداءا قويا، والكل كان على قدر المسؤولية، مما أدى إلى تقديم مباراة رائعة أداء ونتيجة، وشدد على أنه تعرض للإصابة في الشوط الثاني في وجهه، ولكنه نسي هذة الإصابة وكان لديه إصرار على استكمال اللقاء.

واختتم بأنه يسعي خلال الفترة المقبلة ومعه زملاؤه بتوجيهات الجهاز الفني الذي قدم له الشكر على المجهود المبذول إلى تقديم نتائج مميزة ووضع الزمالك في مكانته الطبيعية في المقدمة.