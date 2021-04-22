شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع: قمة كرة القدم وضعت علينا ضغوطا لإسعاد جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يحيى الدرع لاعب فريق الزمالك لكرة اليد، أن خسارة فريق كرة القدم من الأهلي بمسابقة الدوري العام، شكلت ضغطا نفسيا على فريق اليد بالقلعة البيضاء، خاصة أنها كانت قبل 24 ساعة فقط من مباراة اليد التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي 18/17، ليتوج الأبيض بدوري اليد.

وقال الدرع في تصريحات تليفزيونية: «الرياضة أصبحت مصدر سعادة الجماهير، ولا يمكنني أن أخذل الملايين من عشاق الزمالك، خسارة الزمالك في مباراة كرة القدم وضع علينا ضغطا في مباراة اليد الفاصلة، أغلقنا على أنفسنا بعد ذلك اللقاء وكان هدفنا إسعاد الجماهير».

أضاف: «فوجئت بالمسئولية والرجولة بين لاعبي الفريق، وكانت هذه المكسب الحقيقي أكثر من درع بطولة الدوري العام، ومنذ دخولي أسرة نادي الزمالك، تكون هناك طقوس خاصة قبل أي لقاء مهم تجتمع معنا أساطير النادي، بقالنا 20 سنة نواجه أزمات ولكن في النهاية نؤدي من أجل النادي، الفرحة التي رأيتها في عين أحمد الأحمر والكلام الذي تحدث به معي بعد المباراة الفاصلة تجعلني أتشرف بمزاملته في الفريق».

وعن احتفال حازم إمام وشيكابالا بفريق اليد قال الدرع: «كانت أول مرة لي أقابل حازم إمام وشيكابالا، وحازم في كرة القدم مثل أحمد الأحمر بالنسبة لنا في اليد، وكنت سعيد جدا بوجودهم في مران الفريق والاحتفال معنا بالفوز بالدوري».

واختتم: «طموحنا كبير في أولمبياد طوكيو، وعندما علمنا بتواجد الدنمارك معنا في المجموعة الجماهير أخذتها بصفة انتقامية بعد مباراة كأس العالم، والأمر أصبح أصعب لأن الفرق باتت تعرف قيمة منتخب مصر وستعد له بشكل كبير، ولكننا أيضا اكتسبنا الكثير من الخبرات في مونديال اليد الماضي، وسعيد بمجموعتنا وأتمنى أن نتأهل إلى دور الـ 8».

مباراة الأهلي و الزمالك في ختام مسابقة دوري كرة اليد - صورة أرشيفية

الأهلى والزمالك كرة اليد