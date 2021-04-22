شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يهدد بإلغاء مباراة الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مسؤولو نادي الإنتاج الحربي، بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري ويلتقي الإنتاج الحربي مع الزمالك، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز .

وقال خالد مهدي، في تصريحات إذاعية: «في حال تواجد جماهير من نادي الزمالك خلال مباراة اليوم، سيتم إيقاف المباراة وسنطلب إلغاءها» .

وأضاف: «طلبنا من اتحاد الكرة عدم حضور جماهير الزمالك المباراة، خاصة أن مباريات الدوري تقام بدون جماهير»، مؤكدًا: «سنطلب إلغاء المباراة، واحتساب النتيجة لصالحنا حال تواجد جماهير النادي الأبيض» .

وأشار: «اللواء أشرف عامر، رئيس النادي عقد جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، من أجل تحفيزهم على استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، والخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق».