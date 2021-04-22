نبيه: صلاح نجم عالمي ومواجهة ميسي ستكون عادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

علّق المدرب الأسبق للمنتخب المصري أسامة نبيه على مجموعة منتخب الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، التي تضم كل من الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.



وفي حديث مع شبكة سكاي نيوز العربية قال نبيه: "مجموعة قوية في الحقيقة ولكن نحن نتملك منتخبا قويا تم إعداده بشكل مناسب لمثل هذه المباريات، وسبق أن خاض ​المنتخب المصري​ مواجهات ودية قوية أمام المنتخب البرازيلي وهولندا، لذا أتخيل أن المنتخب المصري قادر على أن يؤدي بشكل جيد في مجموعته و أمام تلك الفرق الكبيرة".

وتابع: "الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا فرق كبيرة تلعب دائما من اجل الانتصار ومنتخب مصر به عناصر على أعلى مستوى يؤدون بشكل جيد في الدوري المصري وأرى أن فرصنا في التأهل لدور الثمانية جيدة".

وبشأن المواجهة المحتملة بين ​صلاح​ و​ميسي​، أضاف: "صلاح أصبح نجما كبيرا ونجم عالمي ومواجهة ميسي بالنسبة له أصبحت أمرا عاديا، وكلها أمور طبيعية وأتوقع أن يكون له بصمة مع المنتخب الأولمبي مثلما فعل مع منتخب مصر الأول".