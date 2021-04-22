7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 22 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،إخلاء سبيل 11 من مشجعى الإسماعيلى بكفالة 50 ألف جنيه بقضية "شغب الاستاد"، مكافآت خاصة للاعبى سموحة بعد الفوز على الأهلى .

مكافآت خاصة للاعبى سموحة بعد الفوز على الأهلى

قرر محمد فرج عامر رئيس سموحه صرف مكافآت خاصة للاعبى فريقه بعد الفوز الغالى الذى حققه اللاعبون على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر والتى أقيمت باستاد السلام .

إخلاء سبيل 11 من مشجعى الإسماعيلى بكفالة 50 ألف جنيه بقضية "شغب الاستاد"

أمرت محكمة الإسماعيلية بإخلاء سبيل المتهمين فى قضية "شغب الاستاد"، والمتهم بها 11 شخصا بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد مرور قرابة 4 أشهر على حبسهم على ذمة القضية.

اقترب ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطنى الأسبق من تولى القيادة الفنية لسيراميكا خلفا لهيثم شعبان الذى وجهت له إدارة النادى الشكر صباح اليوم .

معلول وأجايى يعودان للأهلي أول مايو المقبل كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن الثنائى التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى لاعبى الفريق الأحمر سيعودان للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية بدءا من أول مايو المقبل، عقب تعافيهما من الإصابة التى ألمت بهما فى العضلة الخلفية، بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية الكاملة قبل الدفع بهما فى المباريات، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلي.

موسيمانى ينوى تطبيق التدوير بالأهلى خشية من إجهاد الأساسيين

استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تطبيق سياسة التدوير فى المباريات القادمة، والاعتماد على أكبر قدر ممكن من اللاعبين الاحتياطيين، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى يواجه فريقه، والذى يخوض مباراة كل 72 ساعة بالدورى، وهو ما قد يصيب اللاعبين بالإجهاد والإرهاق.