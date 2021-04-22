شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. مريم مصطفى نجمة الطائرة تقدم طريقك عمل النجرسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة بنادى الصيد تقدم طريقة عمل مكرونة النجرسكو فى الوصفة التالية:-

نصف كيلو مكرونة أقلام (500 جرام)

4 قطع دجاج فيليه ( 500 جرام صدور دجاج مخلية)

بصلة متوسطة الحجم مقطعة أربع قطع

نصف كوب كبير جبن شيدر مبشورة

كوب كبير جبن موزاريلا مبشورة

نصف كوب

زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح

مشروم مقطع شرائح

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

مكونات صوص البشاميل:

ربع كوب كبير دقيق أبيض (30 جرام)

كوب كبير كريمة طبخ

كوب كبير لبن (240 مل)

طريقة التحضير

سلق المكرونة

إحضار وعاء كبير نضع به الدجاج ، والبصل ، والملح، والفلفل الأسود، ونغطي الخليط بالماء، نترك الوعاء على النار لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج

نصفي الدجاج من المرقة ونترك المرقة فسوف نستخدمها في تحضير صوص البشاميل.

تقطيع الدجاج لمكعبات صغيرة

تحضير صوص البشاميل :

إحضار وعاء متوسط الحجم نضع به اللبن ، والدقيق ، وكريمة الطبخ ، و 2 كوب كبير من مرق الدجاج ، ثم خلط كل المكونات معًا .

نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام صوص البشاميل المناسب

إحضار صينية نجرسكو الدجاج ، ونضع نصف كمية المكرونة ثم طبقة من حشو الدجاج ثم نصف كمية الجبن الشيدر والموتزاريلا المبشورة ثم طبقة من المكرونة ثم صوص البشاميل وفي الاخير نضع باقي الجبن الشيدر و الموتزاريلا المبشورة على الوجه

نضع صينية نجرسكو الدجاج في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي .