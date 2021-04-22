الإنتاج الحربي: سيتم إلغاء مباراة الزمالك حال تواجد جماهير فى الملعب

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أنه طلب من اتحاد الكرة عدم تواجد جماهير في مباراة اليوم أمام الزمالك، وقال المهدي عبر تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه في حال تواجد جماهير من نادي الزمالك سيتم إلغاء المباراة ولن نلعبها، وأضاف مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أنه لم نرسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة، ولكن طلبنا من الاتحاد عدم تواجد جماهير.

وعقد أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه عقب نهاية مباراة الأهلى مع سموحة والتى شهدت أول خسارة للمارد الاحمر هذا الموسم بشكل أشعل الصراع على قمة الدوري ، وحذر كشرى لاعبيه من انتفاضة الزمالك بعد خسارة الاهلى ورغبته فى العودة للصراع مع المارد الاحمر بعد خسارة القمة الاخيرة ، وطالب كشرى لاعبيه بالتركيز فى المباراة وتلافى الاخطاء الدفاعية الساذجة التى تكلف الفريق أهدافاً بدون داع، مشدداً على استغلال أنصاف الفرث للخروج بنتيجة إيجايبهم فى المباراة.

ويلتقي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد، ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 24 هدفا وتلقت شباكهم 8 أهداف ومازال لديه ثلاثة لقاءات مؤجلة.

فيما يقبع الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى فى المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 30 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات الفريقين يشهد جانباً كبيراً من الإثارة حيث تواجه الزمالك والإنتاج الحربى قبل مواجهة الليلة فى 18 مباراة فى مسابقتى الدورى والكأس، وفاز الأبيض فى 12 مباراة، مقابل مواجهتين للإنتاج الحربى، بينما تعادل الفريقان 5 مرات.