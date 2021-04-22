شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأهلي: حالة ديانج مطمئنة.. وأيمن أشرف ليس مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أن الإصابة التي تعرض لها المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر بسيطة، مشيرا إلى أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم وفضل الجهاز الفني اراحته خشية من تفاقم الإصابة.

قال رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أليو ديانج سيكون جاهزا بنسبة 90% للمشاركة في مباراة إنبي بعد غد السبت ضمن مؤجلات الدوري، بعد الاطمئنان على حالته.

وفيما يخص حالة أيمن أشرف أكد رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن اللاعب لا يشكو من إصابات وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة إنبي، وتغييره للحفاظ على اللاعب وليس للإصابة.

أشار شوقي إلى أن احتمالية لحاق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بمباراة إنبي قائمة بشكل كبير ولكن لم يتأكد حتى الآن.

واستبدل الأهلي الثنائي أليو ديانج وأيمن أشرف في مباراة الأمس ضد سموحة والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر الدوري، لظروف الإصابة.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة أن تغيير أيمن أشرف كان اضطراريا بعد شكوى اللاعب من الإصابة، قبل أن يؤكد رئيس اللجنة الطبية أن حالة اللاعب جيدة ولا يشكو من أية إصابات.

وخسر الأهلي من سموحة أمس بهدفين مقابل هدف ليفرط الفريق الأحمر في صدارة الدوري لصالح غريمه الزمالك، على أن يترقب موقف باقي المؤجلات لاحكام قبضته على القمة من عدمها.