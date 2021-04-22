شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يحذر لاعبي أسوان من صحوة الجونة قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، لاعبي زهرة الجنوب، من الصحوة الفنية التي يعيشها فريق الجونة مؤخراً عقب فوزه الأخير على إنبي بهدف نظيف فى الدوري العام، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والجونة مساء غداً الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر.

وطالب عبد العال لاعبي الفريق بالالتزام بالواجبات الدفاعية لتجنب استقبال أهداف مبكرة من شأنها أن تشكل ضغط نفسي على اللاعبين خلال المباراة.

ويختتم، اليوم الخميس، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام الجونة، حيث يطمح أبناء علاء عبد العال إلى مواصلة مفاجآتهم بالموسم الجارى، والتأهل على حساب الفريق الساحلى.

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال عن قائمة أسوان التى تستعد لخوض المباراة، عقب المران الختامى للفريق خلال معسكره المقام حالياً فى القاهرة.

وأكد رئيس أسوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادى أسوان تخفيضا بقيمة 30% من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان، المحافظ تواصل أيضًا مع شركة الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد 2 محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي أسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.