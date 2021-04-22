شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصرف قسط شهر مارس للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة نادي المقاصة القسط المستحق عن شهر مارس للاعبين، من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى خلال مباريات الدوري وكأس مصر، ولتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق الفيومي.

وتجهز إدارة المقاصة لصرف قسط شهر أبريل الجاري بنهاية الشهر أو بداية مايو المقبل على أقصى تقدير.

وتسيطر حالة من الارتباح داخل المقاصة عقب الفوز على سيرامكا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتأهل إلى دور الثمانية.

ويحصل فريق المقاصة على راحة من التدريبات اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق الفيومي تدريباته يوم السبت المقبل ضمن البرنامج المحدد للفريق من قبل محمد عظيمة المدير الفني للمقاصة.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة إنبي يوم 2 مايو المقبل في المباراة التي تجمعهما بالجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتبقى للمقاصة مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري لم يتحدد موعدها حتى الآن.