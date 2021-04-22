شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة داعما الشناوي بعد خطأه أمام سموحه: "ليك رصيد كبير عندنا يا كابيتانو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن دعمه لحارس الأهلي الأول محمد الشناوي بعد خطأه الفادح فى مباراة سموحة، والتي انتهت بفوز سموحه فى الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري.

ووجه اللاعب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلى السابق، رسالة إلى محمد الشناوي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، يؤازره قائلا: " ليك رصيد كبير عندنا يا كابيتانو، الكل بيغلط والأهم اننا نتعلم من أخطاءنا".



صالح جمعة على فيس بوك

ويرفض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى ذبح محمد الشناوى حارس المرمى بعد خطأه الفادح فى مباراة سموحة، قائلا: سألت الشناوى هل أنت قادر على لعب المباراة وأكد لى أنه جاهز، وهو الحارس رقم واحد فى الفريق ولا أستطيع لومه على ما حدث فى كرة الهدف الثانى.

وتلقى الأهلى أولى هزائمه بالموسم الحالى من الدورى على يد سموحة بعدما تغلب عليه الأخير بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري.

كما رفض موسيماني تحميل الإصابات مسئولية الخسارة من سموحة، لاسيما أنه واجه الزمالك وتغلب عليه فى وجود هذه الغيابات، مؤكدا: نحن خسرنا المباراة وعلينا تقبل الهزيمة.

وكشف موسيماني أن فريقه ارتكب أخطاء فردية كثيرة وأخرى أخطاء جماعية فى مباراته الأخيرة ضد سموحة، مشيرا إلى أنه لم يكن لدى لاعبيه الطاقة للعب هذه المباراة مثل المباريات السابقة التى بذلنا فيها مجهودا كبيرا، خاصة أنها لعبت بعد يومين ونصف من قمة الدورى ضد الزمالك وهذا أمر صعب.