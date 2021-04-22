مصدر: متولي جاهز للعودة لمباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي لمصراوي إن محمود متولي مدافع الفريق بات جاهزاً للعودة إلى المباريات عقب شفاءه من الإصابة وانتهاءه من برنامجه العلاجي والبدني.

وتعرض متولي للإصابة في 17 أغسطس من العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أسوان وخضع لعملية جراحية بعدها بيومين تحت إشراف طبيب العظام الدكتور احمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي وقتها .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن متولي شارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي منذ شهر ونصف وبات تحت تصرف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وبحسب المصدر فإن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق سيكون أول العائدين من الإصابة حيث تحدد مطلع مايو المقبل لعودته ثم يلحق بعده بأسبوع محمد هاني الظهير الأيمن .

وبالنسبة للثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود فإنهما يسيران بشكل جيد في برنامجهما التأهيلي ولن استعجال عودتهما للملاعب حسب تعليمات ووجهة نظر موسيماني .

ويفقد الأهلي بالإضافة إلى الرباعي السابق كلاً من :علي معلول وجونيور أجايي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم،وأحمد رمضان بيكهام للإصابة وانضم إليهم الثلاثي بدر بانون وأليو ديانج وأيمن أشرف عقب مشاركتهم في مباراة سموحة.