رسميا.. ضياء السيد مديرا فنيا لسيراميكا والحضري مدربا للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين ضياء السيد مديرا فنيا للفريق خلفا لهيثم شعبان، على أن يتولى عصام الحضري مسئولية تدريب حراس المرمى.

وقال طارق أبو العينين المشرف العام على فريق الكرة، إنه تم الإتفاق رسميًا مع ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار مروان النايب مدربًا.

كما تقرر تعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.

وأكد طارق أبو العينين أن إدارة نادي سيراميكا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، من 18 مباراة.