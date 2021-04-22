أحمد ناجي ينتقد قرار موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بفريق سموحة، قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالدفع بالحارس الدولي محمد الشناوي في مباراة الفريقين الأربعاء.

وتمكن سموحة من الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت يوم الأربعاء لحساب الجولة 11 من عمر دوري WE المصري.

وقال ناجي من خلال تصريحات لبرنامج "كورة تريند" إن قرار الدفع بالشناوي كان غير سليم خاصة وأن اللاعب عائد لتوه من التعافي من عدوى فيروس كورونا.

وأضاف أن الحارس كان بحاجة إلى بعض الراحة قبل المشاركة في هذه المباراة، مشددًا أن علي لطفي كان يجب أن يستمر بعد المشاركة في مباراة الزمالك والتي جرت الأحد الماضي.

وسجل سموحة الهدف الثاني بعد خطأ من جانب محمد الشناوي، وعن هذا قال ناجي: "الشناوي يظل أفضل حارس مرمى في أفريقيا ولن يتأثر بالخطأ الذي حدث، الأفضل كان هو منحه قسطًا من الراحة."

وأشاد ناجي بمستوى حارسه الهاني سليمان مؤكدًا أن التطور في مستواه نابع من عمل كبير وجهد خلال الفترة الماضية.