الامارات | خليفة العبري يحسم لقب "السابر" في كأس المبارزة.. وذهبيتين لأبو القاسم

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة العبري يحسم لقب "السابر" في كأس المبارزة.. وذهبيتين لأبو القاسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البطل الأولمبي علاء أبو القاسم لاعب نادي الشارقة بذهبيتي" الإيبيه والفلوريه" في بطولة كأس رئيس الدولة للمبارزة لفئة العمومي موسم 2021، التي انطلقت مساء أمس بصالة نادي بني ياس. فيما فاز خليفة العبري لاعب نادي بني ياس بلقب منافسات " السابر". وافتتحت المنافسات في الثامنة والنصف من مساء أمس وسط اجراءات احترازية دقيقة حرصت إدارة نادي بني ياس على تطبيقها، وكانت البداية مع فعاليات مسابقتي سلاحي "الإيبيه والسابر" حيث اقتنص خليفه العبري لقب مسابقة سلاح "السابر" من مهند غازي لاعب نادي الشارقة حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، بعد مباراة مثيرة جاءت نتيجتها (15/14)، فيما حل كل من على الحمادي لاعب بني ياس وحمد المازمي لاعب الشارقة في المركز الثالث.

وفي مسابقتي سلاحي "الايبيه والفلوريه" نجح البطل الأولمبي علاء أبو القاسم لاعب نادي الشارقة في حسم لقبيهما، بعد تقديمه عروضا فنية قوية للفوز في المباراة النهائية على لاعب نادي بني ياس خليفه الزرعوني بنتيجة ( 15/6 ) في فئة "الإيبيه"، وحل كل من عبد الله الحمادي لاعب بني ياس، وابراهيم عبد الرحيم لاعب اكاديمية "ام كي اف ايه" بدبي في المركز الثالث. وفي مسابقة سلاح "الفلوريه " الشيش " لم يجد ابو القاسم صعوبة في حسم اللقب بعد الفوز في مباريات التصفيات والادوار التالية حتى وصوله للمباراة النهائية التاي حسمها لصالحه على حساب حمد الجلاف لاعب بني ياس بنتيجة كبيرة ( 15/4 )، وحل محمد الصايغ لاعب نادي الفجيرة ومحمد عبد الناظر لاعب بني ياس في المركز الثالث.

حضر المنافسات اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، والدكتورة هدى المطروشي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة، وسهيل سعيد العامري رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية، ومحمد سالمين ممثل الهيئة العامة للرياضة، وعبدالرحمن المليجي عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، وحمده القبيسي وعوض المنصوري عضوا شركة الالعاب بنادي بني ياس.

وشارك بمسابقة اليوم الاول 54 لاعبا يمثلون اندية بني ياس مستضيف البطولة، والشارقة، والفجيرة، واكاديمية "ام كى اف ايه" بدبي ومركز العين للمبارزة. وأقيمت البطولة برعاية شركتي تيما الدولية وأبسليوت للادوات الرياضية.

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