شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك ترشح محمود سعد لمنصب مدير الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، من جديد، تواجد محمود سعد، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، في فريق الكرة وتوليه منصب مدير الكرة بالفريق الأول، وذلك في ظل حالة الإنفلات في الفريق الكروى الأول التي يعانى منها النادى منذ فترة ليست بالقليلة.

ويرغب مسؤولو الزمالك، استغلال قوة شخصية محمود سعد، لضمه للجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك عقب استمرار الأزمات والمشاكل داخل غرفة خلع الملابس، بالإضافة لعدم تكرار ما حدث خلال الفترة الماضية، والتى امتنع فيها اللاعبين عن خوض المران اكثر من مرة، بسبب المستحقات المتأخرة، والاعتراض على نسبة الضرائب التي أقرتها الدولة.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن بعض مسؤولى النادى عرضوا الأمر على محمود سعد وفى انتظار رده للإعلان عن تواجده في حالة الموافقة، ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك هذا الملف خلال الساعات المقبلة، في ظل وجود رغبة لانهاء المشاكل الداخلية داخل الفريق.