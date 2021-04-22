شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر بعد ثنائية الأهلي: «إبعدوا عنا التحكيم وسننافس على القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادي السكندري، مكافأة خاصة بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس ورفع بها الفريق رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الخامس.

وقال فرج عامر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إلحاق أول هزيمة ببطل إفريقيا فى الدورى إنجاز كبير لسموحة ويؤكد أنه على الطريق الصحيح لاعتلاء المكانة التى يستحقها بين الكبار.

وأضاف رئيس النادى: إبعدوا عنا التحكيم وسننافس على القمة، فالفريق تعرض لظلم تحكيمى تسبب فى خسارته 9 مباريات أبرزها سموحة والاتحاد والمحلة فى الجولة الأولى.

وتابع: لو تواجدت عدالة تحكيمية فى المواجهات المقبلة سموحة سينافس الأهلى والزمالك.

وأكد فرج عامر أنه يحب الأهلى كمشجع، ولكن بعيدا عن مواجهات سموحة، والتى ينحازا فيها تماما لناديه، مشيرا إلى أنه بعد إطلاع أحمد سامى، المدير الفنى، له على خطة المباراة كان واثقا من فوز الأمواج الزرقاء، وهو ما جعله يشبه مواجهة الفريقين بمواجهات الشقيقتين «ويليامز» فى التنس.

وشدد على أنه لا يعادى الزمالك وتربطه علاقة قوية بمسؤوليه، وأنه يدعمه فى أى مواجهة خارجية يخوضها.