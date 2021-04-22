شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ جمال عبدالحميد: قطاع الناشئين في الزمالك بخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، التهنئة للاعبين والجهاز الفني لفريق 2006 بعد الفوز على الأهلى بنتيجة خمسة أهداف لهدف في بطولة الجمهورية للناشئين ، وأكد عبدالحميد أنه سعيد جدا بأداء اللاعبين خلال لقاء الاهلي ، واصرارهم طوال المباراة .

وشدد جمال عبد الحميد على أن هذا الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين منهم أيمن أمير عبدالعزيز وعمر خضر وحارس المرمى رياض إبراهيم وهم نواة المستقبل للنادي ، مضيفا أن قطاع الناشئين بالنادي يسير بخطي ممتازة وفقا للاستراتيجة التي تم الاتفاق عليها مع طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وهي صنع جيل وتصدير عدد من اللاعبين كل موسم للفريق الأول.

وأختتم بأن فرق القطاع بالنادي تسير بشكل ممتاز في بطولات الجمهورية سواء فريق 99 الحاصل على البطولة ، أو 2003 المتصدر مسابقته حتي الآن ، بالإضافة لفريق 2006 الذي عاد للطريق الصحيح.