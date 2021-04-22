شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر المنتخب الأوليمبي بملاعب مبارياته بأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى جلسة مع الجهاز المعاون خلال الاسبوع المقبل لمناقشة برنامج اعداد المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، بجانب الاتفاق على المباريات الودية التي يرغب غريب في خوضها للاطمئنان على المستوى الفنى للاعبين وتجربة الخطة التي ينوى تطبيقها خلال مباريات الدورة .

وتلقى اتحاد الكرة اخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بخصوص الملاعب المقرر أن يخوض الفراعنة مبارياتهم عليها في اليابان، حيث تقرر أن يخوض الفراعنة أول مباراتين أمام إسبانيا والأرجنتين، على ملعب قبة سابورو في مدينة سابورو، بينما يلتقي مع أستراليا في ختام الدور الأول على ملعب مياجي.

وفي حالة صعود المنتخب إلى ربع النهائي، يخوض المباراة على ملعب مياجي أو سايتاما، وإذا واصل مشواره إلى نصف النهائي، سيخوض المباراة على ملعب من اثنين، إيبراكي كاشيما وسايتاما، ويستضيف الملعب الأخير أيضًا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، بينما يقام النهائي على ملعب يوكوهاما الدولي.