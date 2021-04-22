شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يكرمون كوماندوز اليد «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص قدامى ونجوم نادي الزمالك، على التواجد بصالة النادي، من أجل المشاركة في تكريم الفريق الأول لكرة اليد الحاصل على بطولة دوري المحترفين.

حيث حضر حفل التكريم كل من: حازم امام – احمد حسام ميدو – شيكابالا.

كما تواجد في التكريم كل من: «حمادة الروبي – مجدى ابوالمجد – احمد هتلر – خالد فتحي – حسام عصمت – رحاب ابورجيلة – خالد رفعت – شريف منير حسن – مصطفي سيف العمارى».‎

وأشاد نجوم الزمالك، بالمجهود الكبير الذي بذله كوماندوز اليد الزمالكاوى، وتحقيقهم لبطولة الدورى وإسعاد جماهير القلعة البيضاء على الرغم من الظروف الصعبة والأزمات التي يمروا بها من تأخير مستحقات لفترة طويلة، وتغيير في اللوائح وكل الظروف القهرية التي تعرضوا لها لكنهم في النهاية اثبتوا انهم رجال واسعدوا جمهير القلعة البيضاء.