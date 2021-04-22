شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن موعد و حكام مباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن موعد إقامة مباراة بيراميدز أمام نظيره نامونجو التنزاني في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها يوم ٢٨ أبريل الجاري.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء يوم ٢٨ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، في آخر جولات دور المجموعات من البطولة. وتم إسناد مهمة تحكيم اللقاء لطاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه سيدير تياما المساعد الأول، وحبيب سانو المساعد الثاني، وفينسينت كابوري الحكم الرابع.

ويراقب المباراة ريتشارد أوباري من كينيا، والمنسق العام أليكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني سولانجي تايرا من رواندا، ومساعد المنسق العام نوران إسماعيل من مصر، وراموفويل راج من موريشيوس المسئول عن النقل التليفزيوني، والدكتور محمد سلطان من مصر مسئولاً عن مراقبة الأمور الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن بيراميدز حجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نكانا في زامبيا بهدف دون مقابل سجله القائد عبد الله السعيد بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو.